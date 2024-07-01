Фернандеш: у Португалии нет минимальной цели на Евро-2024. Мы знаем, чего стоим

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал о целях своей национальной команды на Евро-2024 в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором португальцы встретятся со Словенией.

«Мы извлекли много пользы из группового этапа, даже в поражении от Грузии были положительные моменты. Нам нужны были три победы из трёх, но мы всё равно заняли первое место в своей группе. Теперь всё будет по-другому, это стадия плей-офф.

Мы хотим побеждать в каждом матче, выйти в финал и выиграть его. Минимальной цели нет. Ни одна команда не хочет уезжать домой раньше времени. Мы знаем, чего мы стоим. Каждая команда хочет пройти как можно дальше, а это значит — в финал», — приводит слова Фернандеша пресс-служба УЕФА.

Сборные Португалии и Словении сыграют 1 июля. Встреча пройдёт во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк», начало — в 22:00 мск.

Португалия финишировала на первом месте в группе F с шестью очками, команда Словении с тремя очками оказалась третьей в квартете С.