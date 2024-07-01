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Владимир Кузьмичёв: в ближайшие сезоны «Локомотив» ни на что не претендует

Владимир Кузьмичёв: в ближайшие сезоны «Локомотив» ни на что не претендует
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о ситуации в московском «Локомотиве», который накануне объявил об уходе Антона Миранчука.

«В связи с политикой, которую проводит менеджмент клуба, им надо выйти с заявлением к болельщикам и сказать честно, что отказываются бороться за высокие места. Будут исходить из внутренних резервов и тех игроков, которых могут приобрести.

Надо быть честными – в ближайшие сезоны клуб ни на что не претендует. А получается, что делают заявление о тройке и финале Кубка, но тренер получил минус пять игроков. Взамен же приходит Воробьёв, который не факт, что сможет дать качество», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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