Владимир Кузьмичёв: в ближайшие сезоны «Локомотив» ни на что не претендует

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о ситуации в московском «Локомотиве», который накануне объявил об уходе Антона Миранчука.

«В связи с политикой, которую проводит менеджмент клуба, им надо выйти с заявлением к болельщикам и сказать честно, что отказываются бороться за высокие места. Будут исходить из внутренних резервов и тех игроков, которых могут приобрести.

Надо быть честными – в ближайшие сезоны клуб ни на что не претендует. А получается, что делают заявление о тройке и финале Кубка, но тренер получил минус пять игроков. Взамен же приходит Воробьёв, который не факт, что сможет дать качество», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.