Дмитрий Булыкин считает сборную Франции фаворитом в матче с Бельгией

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин считает сборную Франции фаворитом в матче 1/8 финала Евро-2024 с Бельгией.

«Я думаю, что матч Франция — Бельгия не будет скучным. Это всё-таки плей-офф, где игры на вылет. Поэтому будет совершенно другой характер и всё будет по-другому. Обе сборные зарубятся, тем более это топ-команды, где есть кому забивать. Думаю, что в этом матче должен проявить себя Мбаппе. Хоть Лукаку и забьёт, но Франция себя лучше проявит и является фаворитом, поэтому французы пройдут дальше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, игра между Францией и Бельгией состоится сегодня, 1 июля. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.