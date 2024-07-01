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Булыкин: Шунину стоит рассмотреть предложение «Химок» — там собирают банду старичков

Булыкин: Шунину стоит рассмотреть предложение «Химок» — там собирают банду старичков
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на уход 37-летнего голкипера Антона Шунина из московского «Динамо».

«Конечно, Шунину надо до последнего держаться за игровую карьеру, но надо взвесить все предложения. Если есть предложение из «Химок», то можно рассмотреть, ведь там собирают банду старичков. Но если есть возможность работать в структуре «Динамо», то рекомендовал бы переходить на другую работу в клубе и уже начинать помогать футболу с другой стороны, потому что у Антона опыт и мастерство колоссальные. История с «Динамо» у Шунина шикарная, на таких легендах и людях должен строиться клуб, поэтому хочется, чтобы он нашёл себя в «Динамо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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