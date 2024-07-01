Игрок Франции Конате — о матче 1/8 финала Евро-2024 с Бельгией: шансы 50 на 50

Центральный защитник сборной Франции Ибраима Конате высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Бельгии.

«Это очень хорошая команда, в составе которой есть игроки, которые вошли в историю футбола и которые ещё войдут в неё. Важно не расслабиться и не потерять концентрацию, потому что нам говорят, что мы фавориты. Здесь шансы 50 на 50, но я надеюсь, что игра сложится в нашу пользу и мы пройдём дальше», — приводит слова Конате официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра между Францией и Бельгией состоится сегодня, 1 июля. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.