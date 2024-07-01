Канье Уэст выбирает площадку для концерта в Москве. Ему понравился стадион «Динамо»

Известный западный хип-хоп исполнитель Канье Уэст планирует провести концерт в Москве 6 сентября. Артист приезжал в столицу не только ради юбилея Гоши Рубчинского, но и ради выбора площадки для проведения концерта, информирует телеграм-канал Baza.

Согласно сведениям источника, на данный момент у организаторов концерта есть два основных места для проведения мероприятия. Первый — самая вместительная арена в Москве, «Лужники». Второй — самая современная арена в Москве, стадион «Динамо». Организаторы концерта больше склоняются в сторону варианта с «Лужниками», куда можно будет продать больше билетов. А вот самому Канье Уэсту больше понравился стадион «Динамо» — он современнее и обладает хорошей акустикой.

Решение по месту проведения концерта должно быть принято в течение двух недель, чтобы успеть уладить все юридические моменты.