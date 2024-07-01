«Зенит» объявил о продлении контракта с Александром Ерохиным

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» официально объявила о продлении контракта с 34-летним полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Александр Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. Текущий контракт Ерохина с клубом из Санкт-Петербурга истекает в конце июня 2024 года. В общей сложности он принял участие в 221 матче за санкт-петербургский клуб во всех соревнованиях, отметился 37 голами и 17 результативными действиями. В прошедшем сезоне РПЛ 34-летний игрок провёл за «Зенит» 18 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.