ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боливия — Панама. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Команда готова». Тренер сборной Португалии Мартинес — о стадии плей-офф Евро-2024

«Команда готова». Тренер сборной Португалии Мартинес — о стадии плей-офф Евро-2024
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о начале стадии плей-офф чемпионата Европы — 2024. Напомним, португальцы сыграют с национальной командой Словении. Встреча состоится сегодня, 1 июля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я могу сказать, что после трёх игр команда готова. Начинается новый турнир, ты либо в игре, либо выбываешь. Играть на Евро нелегко, но мы как команда готовы к стадии плей-офф. Португалия свежа, мы готовы, и я хотел бы ответить на все вопросы 15 июля (в день финала Евро-2024. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Португалия финишировала на первом месте в группе F с шестью очками, команда Словении с тремя очками оказалась третьей в квартете С.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
Фернандеш: у Португалии нет минимальной цели на Евро-2024. Мы знаем, чего стоим
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android