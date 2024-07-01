«Команда готова». Тренер сборной Португалии Мартинес — о стадии плей-офф Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о начале стадии плей-офф чемпионата Европы — 2024. Напомним, португальцы сыграют с национальной командой Словении. Встреча состоится сегодня, 1 июля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Я могу сказать, что после трёх игр команда готова. Начинается новый турнир, ты либо в игре, либо выбываешь. Играть на Евро нелегко, но мы как команда готовы к стадии плей-офф. Португалия свежа, мы готовы, и я хотел бы ответить на все вопросы 15 июля (в день финала Евро-2024. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Португалия финишировала на первом месте в группе F с шестью очками, команда Словении с тремя очками оказалась третьей в квартете С.