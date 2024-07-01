Бахва Тедеев: после чемпионата Европы все будут считаться со сборной Грузии

Грузинский экс-футболист Бахва Тедеев оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024. Напомним, грузинская команда сумела выйти в плей-офф, обыграв на групповом этапе Португалию (2:0). Однако на стадии 1/8 финала Грузия уступила Испании (1:4).

«У сборной Грузии были бесподобная самоотдача и дисциплина, поэтому не было боязни играть с именитыми соперниками на этом чемпионате Европы. Команда проявила себя с лучшей стороны, но некоторым игрокам Грузии не хватило опыта.

Думаю, что теперь сборная Грузии не опустит свою планку ниже. Хотя у нас есть пример сборной Исландии, которая гремела на чемпионате Европы и мира. Поэтому уже сейчас будут считаться со сборной Грузии», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым