Новичок «Ростова» Ханкич: Акинфеев был моим кумиром, сыграть с ним — воплощение мечты

Новый голкипер футбольного клуба «Ростов» Хидает Ханкич высказался о легендарном вратаре московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Я знаю Акинфеева ещё с того времени, когда был ребёнком. Для меня он действительно был кумиром. В детстве у отца был знакомый – боснийский тренер, работавший в России и занимавшийся с детьми. Он сказал мне, что мой стиль игры напоминает ему стиль Акинфеева. Я тогда впервые про него услышал, а потом увидел матчи Лиги чемпионов, где он играл за ЦСКА, потом я видел, как он носит капитанскую повязку в сборной России. Игорь – легенда, больше о нём нечего сказать. И выйти играть против него – это воплощение детской мечты в реальность, для меня это было бы огромной честью», — приводит слова Ханкича «РБ Спорт».

«Ростов» объявил о переходе Ханкича 25 июня. Последним клубом голкипера был болгарский «Ботев». 30-летний игрок провёл за болгарский клуб 25 матчей во всех соревнованиях в сезоне-2023/2024 и пропустил 21 гол. За эту команду голкипер выступал с июля 2021 года и с того момента сыграл суммарно 62 встречи. Ранее футболист выступал за румынский «Ботошани», чешскую «Младу Болеслав», а также за ряд австрийских клубов.