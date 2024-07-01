Богосавац: в Сербии все были в шоке, что Эракович не попал в заявку на Евро

Сербский футболист «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о том, что защитник «Зенита» Страхиня Эракович не попал в заявку национальной команды на Евро-2024.

«Для защитника поехать на чемпионат Европы – это хороший сигнал. Бабич свой шанс на турнире не получил. Тренер решает, кто будет играть, но мы все знаем, что Срджан – классный футболист. Когда встретимся с Бабичем, то, конечно, будем с ним общаться по результатам Сербии на чемпионате Европы. Честно говоря, в Сербии все были в шоке, что Эракович не попал в заявку на Евро. Он стабильно играет в «Зените». В РПЛ много сербских игроков, и, конечно же, все следят за нашей игрой», — приводит слова Богосаваца Metaratings.

Напомним, во вторник, 25 июня, сборная Сербии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024, сыграв с Данией. Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч закончился со счётом 0:0. Таким образом, Сербия заняла последнее место в группе C. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).