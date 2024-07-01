Тетрадзе: честь и хвала сборной Грузии за результат на чемпионате Европы

Грузинский экс-футболист Омари Тетрадзе оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024. Напомним, грузинская команда сумела выйти в плей-офф, обыграв на групповом этапе Португалию (2:0). Однако на стадии 1/8 финала Грузия уступила Испании (1:4). Тетрадзе высоко оценил результаты грузинской сборной на первом крупном турнире.

«Честь и хвала ребятам за их результат на Евро! Не будем забывать, что первый раз играли на таком уровне. Несмотря на поражение, сборная Грузии выступила достойно. Обидно, что проиграли с таким счётом. Но Испания была фаворитом, все ожидали от них хорошего контроля мяча. Грузия забила быстрый гол, но класс Испании сказался», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.