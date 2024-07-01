Нигматуллин: печально, что «Локомотив» теряет одного лидера за другим

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о трансферной политике железнодорожников.

«Очень печально, что «Локомотив» теряет одного лидера за другим. Связано это с тем, что у команды не лучшее финансовое положение. Но конкуренты не дремлют и забирают лучших игроков. Как понимаю, Антон пока уходит в никуда. Но мне грустно, что, если у воспитанника клуба заканчивается контракт, «Локомотив» снова должен его покупать. Это далеко от логики. Но это суровые футбольные реалии», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 1 июля, московский «Локомотив» официально объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта.