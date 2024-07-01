Марио Балотелли засняли валяющимся на улице в пьяном виде

33-летний итальянский нападающий Марио Балотелли, выступавший в сезоне-2023/2024 в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», был заснят, предположительно, пьяным во время отпуска в Италии. Футболист лежал посреди дороги и смог подняться лишь с помощью прохожего.

Напомним, контракт Марио с турецким клубом истёк сегодня, 1 июля. В прошедшем сезоне итальянец принял участие в 16 матчах турецкой Суперлиги, в которых забил семь голов, отдал одну результативную передачу, а также заработал шесть жёлтых и одну красную карточку.

Ранее Балотелли также был футболистом «Монцы», «Брешии», «Марселя», «Ниццы», «Милана», «Манчестер Сити» и «Интера». На его счету также 36 матчей в составе сборной Италии, в которых он отметился 14 забитыми мячами и пятью результативными передачами.