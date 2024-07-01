Игрок Бельгии Мангала: у Франции хватает хороших футболистов, самый сильный — Мбаппе

Футболист сборной Бельгии Орель Мангала высказался о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе.

«У Франции сплошь великолепные игроки, и самый сильный из них — Килиан Мбаппе. Но это матч сборных Бельгии и Франции, а не сборной Бельгии и Мбаппе», — приводит слова Мангала официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня, 1 июля, состоится игра 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Матч пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.