«Каждый творец своего счастья». Кобелев — о продолжении карьеры Антона Шунина

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на уход 37-летнего голкипера Антона Шунина из московского клуба.

«Шунин уже достаточно взрослый футболист, поэтому вопрос об уходе нужно адресовать к тренерскому штабу «Динамо». Если тренеры не видят Антона в качестве действующего игрока, то он уходит. Что касается продолжения карьеры, то нужно спросить самого Шунина, хочет ли он играть. Ведь каждый творец своего счастья», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо», за взрослую команду которого он выступает с 2007 года. За этот период он принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.