Непомнящий — об уходе Шунина из «Динамо»: рано или поздно приходится выбирать свою судьбу

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на уход Антона Шунина из московского «Динамо».

«Не знаю, что лучше для Шунина — продолжить футбольную карьеру или работать в структуре «Динамо». Но в таком возрасте, как у Антона, ещё играют. Рано или поздно наступает такой момент, когда приходится выбирать свою судьбу», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо», за взрослую команду которого он выступает с 2007 года. За этот период он принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.