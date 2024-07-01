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«Это его выбор». В «Локомотиве» прокомментировали уход Маринато Гильерме

«Это его выбор». В «Локомотиве» прокомментировали уход Маринато Гильерме
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал уход из команды голкипера Маринато Гильерме, который выступал за железнодорожников с 2007 года.

«Благодарим Гильерме за незабываемые годы и множество ярких матчей в составе нашей команды! Мы не прощаемся с настоящей легендой клуба. Продолжать играть — это его выбор. Искренне желаем удачи. После того как Гильерме завершит свою карьеру игрока, мы обязательно встретимся и обсудим возможные варианты продолжения сотрудничества. Двери «Локомотива» для него всегда открыты!» — приводит слова Леонченко официальный сайт «Локомотива».

Напомним, Гильерме перешёл в «Локо» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по этому показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.

В минувшем сезоне Гильерме провёл за «Локомотив» пять матчей во всех турнирах и пропустил пять голов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего вратаря в € 300 тыс.

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