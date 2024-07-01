Роберто Мартинес: восхищены тем, что делает тренер Словении — они играют как клуб

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором португальцы встретятся с национальной командой Словении.

«Многие команды на Евро-2024 обладают индивидуальностью и верят, что могут победить. Каждая игра зависит от мелких деталей. Словения именно такая. Они организованы и конкурентоспособны, и нам нужно быть на высоте. Это исторический момент для словенского футбола, они впервые в попали в 1/8 финала. Мы восхищены тем, что делает их тренер — они играют как клуб», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Сборные Португалии и Словении сыграют 1 июля. Встреча пройдёт во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк», начало — в 22:00 мск.

Португалия финишировала на первом месте в группе F с шестью очками, команда Словении с тремя очками оказалась третьей в квартете С.