Тренер «Црвены Звезды» Милоевич высказался об участии в Летнем Кубке

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич высказался об участии сербского клуба в Летнем Кубке.

«Это уже второй год, когда мы участвуем в Летнем Кубке. Для нас большая честь встретиться с такими видными, уважаемыми клубами. На турнире выступят команды, которые покажут нам хороший футбол. Для нас это будет хорошая подготовка перед чемпионатом, который начинается через 20 дней», — передаёт слова Милоевича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в Летнем Кубке примет участие «Зенит». Также в товарищеском международном турнире сыграют чемпион Сербии «Црвена Звезда», серебряный призёр чемпионата Аргентины «Тальерес» и «Сочи». Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский».