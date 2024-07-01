Де Брёйне: переход в клуб из Саудовской Аравии? У меня более чем достаточно денег

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.

«Останусь ли в «Сити»? Да, да… Я читал много заголовков о трансфере в Саудовскую Аравию, но я ни с кем не разговаривал. Если поступит хорошее предложение и вы скажете Пепу, что хотите уйти, то это возможно. В других клубах всё может быть по-другому. Но я никогда не говорил, что хочу уйти.

У меня более чем достаточно денег. Но если поступит сумасшедшая сумма, то она будет предназначена для моей семьи, моих родственников, моих внуков, правнуков и друзей», — приводит слова Де Брёйне журналист Фабрицио Романо со ссылкой на HLN.

Напомним, бельгийский полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В конце июня Де Брёйне исполнится 33 года. В минувшем клубном сезоне Де Брёйне принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.