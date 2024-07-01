Тренер «Тальерес»: для нашего клуба было важно получить приглашение от «Зенита»

Главный тренер «Атлетико Тальерес» Вальтер Рибонетто высказался об участии аргентинского клуба в Летнем Кубке.

«Большое спасибо за это приглашение. Для нашего клуба очень важно было увидеть такой жест и получить приглашение от такого клуба, как «Зенит». Рады приехать сюда. Спасибо каждому тренеру: Сергею, Роберту, Адену. Я хочу надеяться, что мы все получим удовольствие от турнира, будем извлекать пользу из проведённых матчей.

Уверен, что этот турнир послужит каждой команде, в частности нам. В преддверии грядущей части сезона, очень важной для нас. Повторюсь, что для нашего клуба, который находится в стадии роста и сейчас преследует большие задачи, очень важно получить приглашение и принять участие в этом турнире», — передаёт слова Рибонетто корреспондент «Чемпионата" Ульяна Лапшова.

Напомним, также в товарищеском международном турнире сыграют чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит» и «Сочи». Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский».