Агент Гаргаев: если Джикия захочет играть в чемпионате Турции, то проблем не будет

Футбольный агент Анзор Гаргаев заявил, что бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия мог бы продолжить карьеру в Турции.

«Если Джикия захочет играть в чемпионате Турции за определённые деньги, то проблем не будет. Если бы он через своего агента обозначил, что готов опуститься по деньгам, то для него нашлись бы хорошие варианты в Турции. Если действительно предметика есть со стороны «Трабзонспора», то это хороший вариант. Это не бедный клуб, у них хороший тренер, большая армия болельщиков, новый стадион», – приводит слова Гаргаева Metaratings.

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщали об интересе к Джикии со стороны «Трабзонспора». Отметим, что 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.