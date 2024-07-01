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Португалия — Словения: статистика личных встреч, история противостояний

Португалия — Словения: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 1 июля, на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Словении. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В преддверии матча предлагаем ознакомиться со статистикой личных встреч Португалии и Словении:

  • всего матчей: 1;
  • побед Португалии: 0;
  • побед Словении: 1;
  • ничьих: 0.
  • разница голов — 2:0 в пользу Словении.

Сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в группе F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. После побед над чехами (2:1) и турками (3:0) португальцы уступили сборной Грузии (0:2).

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024

Сборная Словении набрала три очка и стала третьей в группе C, где её соперниками были Англия, Дания и Сербия. Все свои матчи словенцы завершили вничью — 1:1 с командами Дании и Сербии, 0:0 — с англичанами.

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