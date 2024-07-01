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Сергей Семак высказался о возможных трансферах «Зенита» летом

Сергей Семак высказался о возможных трансферах «Зенита» летом
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможных трансферах сине-бело-голубых этим летом.

«Каждое трансферное окно мы рассматриваем возможности усиления. Что касается нынешней ситуации, Даня Круговой ушёл в ЦСКА, поэтому нам обязательно нужен был российский игрок на эту позицию. Я рад, что появилась возможность подписать Максима Глушенкова. По поводу иностранцев посмотрим. Может быть, кто-то придёт, кто-то уйдёт. У нас есть ещё одно вакантное место для иностранца.

Исходя из того состава, который есть, навскидку, возможно, подпишем порядка двух игроков. На сегодняшний день это один-два игрока, поиском которых мы занимаемся. Если получится, кого-то возьмём», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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