«Это будет великая ночь». Игрок Словении Черин — об матче 1/8 финала ЧЕ с Португалией

Полузащитник сборной Словении Адам Черин поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы, в котором его сборная встретится с национальной командой Португалии. Игра состоится сегодня, 1 июля. Встреча пройдёт во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк», начало — в 22:00 мск.

«Мы знаем, чем этот матч отличается от товарищеского в марте этого года, в котором нам удалось победить Португалию. Мы перенесём некоторые положительные моменты из той игры в эту. У нас есть динамика на этом турнире, болельщики замечательны, их здесь много, и мы надеемся остаться в Германии ещё на пару дней. Это историческое событие для Словении, это будет великая ночь», — приводит слова Черина официальный сайт УЕФА.

Португалия финишировала на первом месте в группе F с шестью очками, команда Словении с тремя очками оказалась третьей в квартете С.