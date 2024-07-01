Тарханов: Шунину уже сейчас нужно войти в структуру «Динамо»

Известный тренер Александр Тарханов высказался об уходе вратаря Антона Шунина из московского «Динамо».

«Уход Шунина из «Динамо» связан с возрастом, ведь Антону уже 37 лет. Наверное, в клубе ищут молодого и перспективного вратаря. Я думаю, что Шунину стоит войти в структуру «Динамо», чтобы уже сейчас нарабатывать опыт и понимать работу», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо», за взрослую команду которого он выступал с 2007 года. За этот период он принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.