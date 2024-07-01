Семак прокомментировал переходы Горшкова, Глушенкова, Латышонка и Волкова в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферах сине-бело-голубых.

«Конечно, мы прекрасно знаем сильные качества Максима Глушенкова. Это игрок, который добавляет креатива в атакующих действиях. Мы подумаем, как лучше его использовать. Что касается Юры Горшкова, это универсальный игрок, но более привычная позиция для него — левый защитник. Учитывая, что у нас не было дублёра Дугласа, для нас это важный момент. Плюс Юра умеет играть в центре поля – это добавляет вариативности.

С Серёжей Волковым нам нужно поближе познакомиться, чтобы понять, как ему лучше всего сыграть, какую схему будем использовать. Что касается Латышонка, на мой взгляд, вратарю немножко проще, чем полевым игрокам — требований не так много. Надеемся, что все помогут и будут прилагать все силы, чтобы реализовать свой потенциал», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.