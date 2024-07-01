Силкин — о Шунине: «Химки» — не тот клуб, куда надо идти после «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на уход 37-летнего голкипера Антона Шунина из московского клуба.

«Что касается ухода Шунина из «Динамо», то вечных футболистов не бывает, ему уже 37 лет. Надо поблагодарить Антона за то, что он многое сделал для «Динамо». Решение об уходе принимал именно Антон. Насколько я знаю, ему не предложили контракт в качестве футболиста, но предложили работать в академии, где нужно было отвечать за вратарей. Однако он не согласился, это его решение. Шунин — воспитанник академии «Динамо», и он всю свою жизнь провёл в одной команде, поэтому ему надо за это сказать спасибо.

Что касается будущего Шунина, то, насколько я знаю, семья Антона занимается бизнесом. Может быть, он пойдёт туда. «Химки» же — это не тот клуб, в который надо идти после «Динамо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо», за взрослую команду которого он выступал с 2007 года. За этот период он принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.