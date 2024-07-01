Агент Прохоров — о трансфере Сафонова в «ПСЖ»: он подходит им по всем показателям

Футбольный агент Артём Прохоров высказался о переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Ему однозначно нужно бороться за место в основе. Матвей Сафонов – классный и состоявшийся вратарь, который будет развиваться даже на фоне тренировочного процесса.

Это топ-клуб, и даже если в Париже не получится, можно попробовать себя в команде уровнем ниже. В «ПСЖ» его «вели» не один год и поняли, что Сафонов подходит им по всем показателям», – приводит слова Прохорова Metaratings.

Напомним, о переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.