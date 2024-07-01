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«Акрон» объявил о трансфере сербского хавбека Джурасовича

«Акрон» объявил о трансфере сербского хавбека Джурасовича
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Опорный полузащитник сербского «Спартака» Суботица Алекса Джурасович перешёл в «Акрон», сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

Сербский полузащитник сегодня, 1 июля, подписал с командой контракт, сроки которого не разглашаются.

«Приветствуем Алексу Джурасовича в нашем клубе и желаем ему успехов!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Акрона».

Алексе Джурасовичу 21 год. Он является воспитанником «Спартака» Суботица, за основную команду которого за четыре года провёл 114 матчей, забив два гола и отдав одну голевую передачу. В активе Джурасовича значатся и пять матчей за молодёжную сборную Сербии. Ориентировочная стоимость футболиста, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет € 1,8 млн.

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