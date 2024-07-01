Антон Шунин прокомментировал уход из московского «Динамо»

Известный российский голкипер Антон Шунин высказался об уходе из московского «Динамо». Вратарь находился в системе клуба с 1994 года.

«Я такой же, как и вы. С первого и до последнего дня буду динамовцем», – приводит слова Шунина пресс-служба бело-голубых в социальных сетях.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, в 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.