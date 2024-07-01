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«Испытываю гордость за своих австрийских коллег». Вратарь «Ростова» Ханчич — о Евро-2024

«Испытываю гордость за своих австрийских коллег». Вратарь «Ростова» Ханчич — о Евро-2024
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Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич поделился мнением о любимцах и фаворите чемпионате Европы в Германии.

– Когда смотрю Евро, испытываю гордость за своих австрийских коллег. Они проделывают невероятную работу в Германии. Единственное, что вгоняет меня в скуку на турнире, так это постоянные остановки. На поле постоянно выбегают фанаты – и игра тормозится. А сами матчи – нормальные, мне нравится, – сказал Ханкич.

– Кто выиграет? Только не говорите, что Австрия.
– Я вообще болею за Австрию и Румынию, но нужно быть реалистами: турнир выиграет Франция.

– Не Германия?
– У немцев тоже отличные шансы на титул, но я бы поставил на Францию, — приводит слова Ханчича «РБ Спорт».

Сборная Австрии под руководством Ральфа Рангника набрала шесть очков в трёх матчах чемпионата Европы — 2024, который в эти дни проходит в Германии. Австрия вышла в плей‑офф турнира с первого места в группе. Австрийцы обошли команды Франции (пять очков) и Нидерландов (четыре очка) и в 1/8 финала встретятся со сборной Турции. Матч состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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