Ташуев — об Артиге в «Химках»: мода пошла звать того, кто занял в Первой лиге пятое место

Известный отечественный тренер Сергей Ташуев отреагировал на назначение испанского специалиста Франка Артиги на пост главного тренера «Химок».

«В России новая мода сейчас. Тренера, который в Первой лиге занял пятое место, зовут в РПЛ. Почему так? Такие взгляды на футбол. Значит, мы будем поднимать другой футбол. Я в Белоруссии стал чемпионом, хорошо выступил в еврокубках, и тогда федерация вручила мне орден, подарили майку сборной и так далее.

У нас в основном не ценят наших специалистов. Такая мода пошла! Были Абаскаль, Йоканович, Клотет — я их всех обыгрывал! Но тенденция иностранных тренеров продолжается, почему так?» – приводит слова Ташуева Metaratings.

Напомним, 28 июня «Химки» объявили о назначении Франка Артиги. В прошлом сезоне испанец возглавлял «Родину» с января 2024 года после увольнения Дмитрия Парфёнова. Под руководством Артиги команда завершила сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на пятом месте. Команда набрала 55 очков за 34 матча. Ранее специалист долгое время тренировал молодёжные и юношеские команды «Барселоны».