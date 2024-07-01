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«Не всё зависит от меня». Гильерме сделал заявление после ухода из «Локомотива»

«Не всё зависит от меня». Гильерме сделал заявление после ухода из «Локомотива»
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Российский голкипер Маринато Гильерме прокомментировал свой уход из московского «Локомотива».

«К сожалению, все в жизни имеет свой конец. Завершается жизненный этап, который, Слава Богу, был ознаменован большим количеством побед, и за который я испытываю гордость. Конечно я представлял, что этот этап завершится по-другому. Я хотел завершить его так, как это заслуживает футболист, который защищал цвета клуба 17 лет. К сожалению, не получилось. Не все от меня зависит.

Я всегда буду благодарен всем людям, с которыми я работал в клубе в течение этого времени: все руководство, президентам, тренерам, игрокам, сотрудникам клуба, которые относились ко мне с заботой. И отдельно хочу благодарить всех болельщиков которые всегда поддерживали меня в любые моменты, плохие и хорошие. Без вас, конечно, столько успехов 100% не было. Я не прощаюсь, говорю: «до скорой встречи!» — написал Гильерме в социальной сети.

1 июля московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об уходе голкипера Маринато Гильерме. Клуб и футболист расстались по истечении срока трудового договора.

Напомним, Гильерме перешёл в «Локо» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по этому показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.

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