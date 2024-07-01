Вратарь «Ростова» Ханкич: Дуганджич сказал, что в РПЛ буду чувствовать себя, как в «Реале»

Новый голкипер футбольного клуба «Ростов» Хидает Ханкич рассказал, с кем он советовался перед переходом в клуб из Ростова-на-Дону.

«Говорил с Ренато Гойковичем, с Ивелином Поповым, который был капитаном в моем предыдущем клубе. Попов много всего рассказывал. С шеф-скаутом Пловдива Сергеем Фроловым и своим агентом. Они все знают российский рынок, знают, как играют команды, так что предоставили полную информацию.

Мой хороший друг Марко Дуганджич, немного игравший в «Сочи», прямо сказал: «Брат, езжай в Россию. Играя там, ты будешь чувствовать себя, как в мадридском «Реале»: чумовые стадионы, организация, как в топ-лигах. Ты никогда не пожалеешь об этом решении». Я всегда ставил себе цель поиграть в России или Турции, так что счастлив быть здесь», – приводит слова Ханкича «РБ Спорт».

«Ростов» объявил о переходе Ханкича 25 июня. Последним клубом голкипера был болгарский «Ботев». 30-летний игрок провёл за болгарский клуб 25 матчей во всех соревнованиях в сезоне-2023/2024 и пропустил 21 гол. За эту команду голкипер выступал с июля 2021 года и с того момента сыграл суммарно 62 встречи. Ранее футболист выступал за румынский «Ботошани», чешскую «Младу Болеслав», а также за ряд австрийских клубов.