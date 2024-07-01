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Защитник «Атлетико» Мадрид Сёюнджю перейдет в «Фенербахче» на полноценной основе — Marca

Защитник «Атлетико» Мадрид Сёюнджю перейдет в «Фенербахче» на полноценной основе — Marca
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Защитник мадридского «Атлетико» Чаглар Сёюнджю близок к полноценному переходу в «Фенербахче», сообщает интернет-издание Marca.

По информации источника, у «матрасников» уже есть принципиальное соглашение с турецким клубом. Предполагается, что Сёюнджю будет стоить «Фенербахче» € 8 млн. Считается, что руководство «Атлетико» перестало верить в игрока после ряда ошибок в чемпионате Испании.

Сёюнджю в прошедшем сезоне уже выступал за турецкую команду на правах аренды. В минувшем сезоне защитник провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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