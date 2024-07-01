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Франция — Бельгия. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Аршавин дал категоричный прогноз на матч Бельгия — Франция в 1/8 финала Евро-2024

Аршавин дал категоричный прогноз на матч Бельгия — Франция в 1/8 финала Евро-2024
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Бывший российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче между Бельгией и Францией в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
1-й тайм
0 : 0
Бельгия

«Франция — Бельгия: можно было бы подумать, если бы это было несколько лет назад, но здесь пройдёт Франция», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборные Франции и Бельгии сыграют сегодня, 1 июля, в 1/8 финала Евро-2024. Встреча состоится в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена», начало — в 19:00 мск. Сборная Бельгии заняла второе место в группе E, набрав четыре очка. Сборная Франции с пятью очками заняла второе место в группе D. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В решающем матче прошлого Евро итальянцы обыграли Англию.

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