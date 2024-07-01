«Рубин» обиделся на то, что Мацей мало играл». Агент Рыбуса — о его уходе из клуба

Агент Роман Орещук, представляющий интересы польского защитника Мацея Рыбуса, объяснил уход футболиста из «Рубина». Сегодня, 1 июля, казанский клуб объявил о расставании с Рыбусом.

«Дальнейшие планы Рыбуса — играть в футбол. В каком-то клубе он будет это делать. Мы разговариваем и ведём переговоры. Это все клубы, которые бывают в Европе и мире, но пока нет никакой конкретики. У Мацея однозначно нет обиды на «Рубин», но есть недосказанность. Травма Рыбуса никак не связана с тренировочным процессом — она механическая. Мацей же не сам себе сломал косточку. Когда у него перестало болеть, тогда он начал играть и очень даже хорошо.

Сейчас у Мацея нет проблем со здоровьем, но «Рубин», видимо, обиделся на то, что он мало сыграл. Поэтому руководство и не предложило новый контракт. Все хотят молодых и перспективных. Тут уже ничего не сделаешь. У нас бы Месси и Роналду вряд ли играли. Им бы не было места в РПЛ, потому что у нас все специалисты же. Хотят молодых, на которых надо заработать. Возрастные игроки не для нас», — приводит слова Орещука Sport24.

Напомним, Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл семь матчей, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,5 млн.