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Тарханов: сборная Грузии блеснула на этом чемпионате Европы

Тарханов: сборная Грузии блеснула на этом чемпионате Европы
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Известный отечественный тренер Александр Тарханов оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024. Напомним, грузинская команда сумела выйти в плей-офф, обыграв на групповом этапе Португалию (2:0). Однако на стадии 1/8 финала Грузия уступила Испании (1:4).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

«Сборная Испании очень сильная, они вчера с Грузией играли в одни ворота. Грузины пытались играть на контратаках, но не всё получилось. Единственный момент, когда всё получилось у Грузии — это забитый мяч, но это был автогол, хотя был классный навес. В остальном было огромнейшее преимущество у Испании.

Конечно, сборная Грузии блеснула на этом чемпионате Европы. Грузины вышли из группы в сложной ситуации, обыграв сборную Португалии. Грузия впервые вышла на Евро, поэтому грузины достойны похвалы», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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Турнирная сетка Евро-2024
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