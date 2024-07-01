Тарханов: сборная Грузии блеснула на этом чемпионате Европы

Известный отечественный тренер Александр Тарханов оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024. Напомним, грузинская команда сумела выйти в плей-офф, обыграв на групповом этапе Португалию (2:0). Однако на стадии 1/8 финала Грузия уступила Испании (1:4).

«Сборная Испании очень сильная, они вчера с Грузией играли в одни ворота. Грузины пытались играть на контратаках, но не всё получилось. Единственный момент, когда всё получилось у Грузии — это забитый мяч, но это был автогол, хотя был классный навес. В остальном было огромнейшее преимущество у Испании.

Конечно, сборная Грузии блеснула на этом чемпионате Европы. Грузины вышли из группы в сложной ситуации, обыграв сборную Португалии. Грузия впервые вышла на Евро, поэтому грузины достойны похвалы», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.