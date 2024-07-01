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Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 2 июля

В ночь на завтра, 2 июля, в Кубке Америки 2024 года пройдут два матча. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки. В нынешнем розыгрыше Копы-2024 принимают участие 16 команд, которые поделены на четыре группы.

Расписание матчей Кубка Америки на 2 июля (время — московское):

4:00. Группа C. Боливия — Панама;

4:00. Группа C. США – Уругвай.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Трансляция матча Боливия – Панама на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Трансляция матча США — Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.