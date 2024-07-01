«КАМАЗ» объявил о подписании экс-игрока «Факела» Акбашева

Бывший полузащитник «Факела» Роман Акбашев пополнил состав «КАМАЗа» из Набережных Челнов, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях. Отметим, что в прошлом футболист уже выступал за «КАМАЗ» в период с 2013 по 2015 год.

Последним клубом 32-летнего Романа Акбашева был воронежский «Факел», за который он выступал с января 2024 года, вернувшись из «Ростова». В минувшем сезоне полузащитник провёл за воронежцев 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тыс.

В конце сезона-2023/2024 РПЛ «Факел» объявил о расставании с Акбашевым в связи с истечением срока действия контракта.