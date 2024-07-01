Португалия — Словения: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2024 начнется в 22:00

Сегодня, 1 июля, на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Словении. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в группе F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. Сборная Словении набрала три очка и стала третьей в группе C, где её соперниками были Англия, Дания и Сербия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.