В «Спартаке» выразили надежду на возобновление сотрудничества с Промесом

Московский «Спартак» допустил повторное сотрудничество с нидерландским нападающим Квинси Промесом, об уходе которого клуб сообщил сегодня, 1 июня.

«При этом наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу. Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в «Спартак» в 2021-м.

Голландец стал одним из главных героев чемпионского сезона и автором победного гола в матче за Суперкубок России в 2017-м. Пять лет спустя он же забил решающий мяч в финале Кубка России с «Динамо» в «Лужниках». Всего Квинси провёл за нашу команду 235 матчей, в которых забил 114 мячей — на сегодня это шестой результат в истории клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте «Спартак».

32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в «Спартаке» Квинси Промес провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.

Напомним, в начале 2024 года нидерландский футболист был заключён под арест в ОАЭ. 29 февраля Промеса не пустили в самолёт вместе с другими футболистами московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что игрок попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну.