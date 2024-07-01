Беллингем может пропустить четвертьфинал ЧЕ-2024. В отношении хавбека начали расследование

УЕФА проверит поведение полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словакии (2:1). Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Инспектор по этике и дисциплине проведёт расследование в отношении потенциального нарушения основных правил достойного поведения. Информация по этому вопросу будет предоставлена ​​в надлежащее время», — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Напомним, после забитого гола Джуд опустил руку в область паха и помахал ей там. После этого футболиста обвинили в неуважении.

Сборная Англии заняла первое место в своей группе, набрав пять очков. Команда победила национальную команду Сербии (1:0), а также сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В четвертьфинале турнира сборная Англии встретится с национальной командой Швейцарии.