18-летний талант из «Барселоны» Марк Гиу стал игроком «Челси»

18-летний нападающий «Барселоны» Марк Гиу стал игроком «Челси», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Очень счастлив подписать контракт с «Челси». Я изо всех сил старался уснуть перед поездкой сюда, потому что очень сильно волновался. Английская Премьер-лига была мечтой для меня!» — приводит слова Гиу пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2029 года.

В минувшем сезоне 18-летний нападающий принял участие в семи матчах за основную команду «Барселоны», в которых отметился двумя голами. Также Гиу успел забить дебютный мяч в ворота «Антверпена» на групповом этапе Лиги чемпионов в прошедшем сезоне. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.