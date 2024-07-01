Акинфеев: многие европейские клубы попытаются заполучить Мамардашвили

Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024. Он выделил в её составе вратаря Георгия Мамардашвили. Напомним, грузинская сборная сумела выйти в плей-офф, обыграв на групповом этапе Португалию (2:0). Однако на стадии 1/8 финала Грузия уступила Испании (1:4).

«Испанцы молодцы, но грузины сыграли очень достойно на этом чемпионате Европы. Выделю, конечно же, вратаря сборной Грузии, который достаточно уверенно и хорошо играет за «Валенсию». На этом турнире он показал высший класс. Думаю, что его ждёт большое будущее, а многие европейские клубы будут пытаться заполучить его.

Поэтому грузинам — не переживать. Всё будет хорошо. И так вышли из группы, прыгнули выше головы. Поэтому для них чемпионат Европы сложился удачно. А испанцам — удачи, потому что у них хорошая, качественная игра», — приводит слова Акинфеева «РБК Спорт».