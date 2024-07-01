Кечинов: Промес много сделал для «Спартака», но надо перелистнуть страницу

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на новость об уходе нидерландского нападающего Квинси Промеса из клуба.

«Квинси Промес очень много сделал для «Спартака», он был лидером команды. Было много хороших и ярких моментов с Промесом, а также много забитых мячей. Но Промесу не хватало титулов со «Спартаком». Человек очень многое сделал, однако криминальная ситуация в Голландии повлияла не очень хорошо на Промеса и «Спартак». Клубу теперь нужно забыть о Промесе и перелистывать страницу. Теперь в «Спартаке» будут играть другие футболисты», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в «Спартаке» Квинси Промес провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.

Напомним, в начале 2024 года нидерландский футболист был заключён под арест в ОАЭ. 29 февраля Промеса не пустили в самолёт вместе с другими футболистами московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что игрок попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну.