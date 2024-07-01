Экс-игрок «Зенита» Родич считает, что Илич станет для клуба заменой Венделу

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич, ранее игравший за «Зенит», высказался о возможном переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича в санкт-петербургский клуб.

«Помню, что он был ещё юным игроком, когда я приехал в «Црвену Звезду». Он подойдёт «Зениту», это хороший молодой футболист, который прогрессировал в Серии А.

Прошлым летом его хотел взять «Марсель», так что это показывает его прогресс. В «Црвене Звезде» был виден его талант, поэтому, если Илич приедет в «Зенит», то это будет хороший трансфер для клуба. По своим навыкам он будет заменой Венделу. У них похожие качества, но Илич моложе бразильца», — приводит слова Родича Metaratings.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» договорился с «Торино» по трансферу полузащитника Ивана Илича. В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр.

23-летний Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Ивана с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года.