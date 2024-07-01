«Навсегда в сердце». Дзюба опубликовал кадры исторического матча сборной России на ЧМ-2018

Нападающий Артём Дзюба опубликовал пост в своём телеграм-канале спустя шесть лет после победы сборной России над Испанией на ЧМ-2018.

1 июля 2018 года в матче 1/8 финала чемпионата мира встречались сборные Испании и России. Встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4:3). На 12-й минуте защитник россиян Сергей Игнашевич забил мяч в собственные ворота. Хозяевам турнира удалось отыграться на 41-й минуте, когда форвард Артём Дзюба реализовал пенальти. В дополнительное время команды выявить победителя не смогли, а в серии пенальти точнее оказались россияне.

ЧМ-2018 года проходил в России. Наша национальная команда добралась до четвертьфинальной стадии. Победителем того первенства планеты стала Франция.